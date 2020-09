Sedici nuovi appartamenti per le famiglie in difficoltà: saranno completati in viale XIII Luglio entro la fine dell’anno

FABRIANO - In arrivo sedici nuovi alloggi popolari per famiglie in difficoltà. E questo dimostra l’attività incessante dell’amministrazione civica per far fronte a una delle problematiche più delicate e sentite nella nostra città.

Saranno pronti verosimilmente entro la fine dell’anno i 16 appartamenti che l’Erap sta realizzando in viale XIII Luglio, grazie anche all’iniziativa “Rise-up”, portata avanti dalla giunta comunale, aggiudicatasi a suo tempo un bando di 155.000 euro. «Il Covid-19 ha rallentato l’iter – fanno sapere dall’Erap – ma adesso siamo praticamente in fase di ultimazione dei lavori. Si tratterà di alloggi di grande qualità sia per quanto concerne la resistenza ai terremoti sia riguardo alla classe energetica». Un segnale decisamente importante, dunque, quello che viene dalle istituzioni in una fase assai difficile per tanti nuclei familiari fabrianesi alle prese con una crisi economica e sociale senza precedenti.

Ed è destinata ad assumere non poca rilevanza pure l’azione finalizzata alla messa a disposizione in futuro di altri 26 appartamenti (20 nel capoluogo, precisamente in via Ramelli, in pieno centro storico, e 6 nella frazione di Borgo Tufico), attualmente abitati da famiglie che erano state costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma del 2016. Sono alloggi acquisiti in questi anni dall’Erap, in cui vivono ormai da un anno e mezzo persone seriamente penalizzate dal terremoto, ma che lo stesso Erap provvederà a distribuire ai soggetti bisognosi non appena sarà completata la ristrutturazione delle case danneggiate dal sisma.

