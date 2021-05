Marco Polo, le classi si spostano dalla periferia al centro: ecco la mossa per salvare l'anno scolastico

FABRIANO - La scuola Marco Polo chiusa la scorsa settimana: nel giorno in cui il primo cittadino firma una determina per riaprire il Complesso San Benedetto, in centro, con l’obiettivo di provare a trasferirci le classi terze per concludere l’anno scolastico ed evitare ulteriori lezioni in dad, le opposizioni hanno chiesto la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc. Le famiglie dei 250 studenti, intanto, hanno annunciato per oggi un presidio davanti agli uffici comunali per protestare.

LEGGI ANCHE:

Quattro fasi e 510 milioni, ecco il piano dei cantieri lungo la Orte-Falconara. Entro il 2026 Roma più vicina di 39 minuti



La richiesta di un consiglio comunale ad hoc è stata firmata dai consiglieri Andrea Giombi, Giovanni Balducci, Vanio Cingolani, Vincenzo Scattolini, Barbara Pallucca, Renzo Stroppa e Olindo Stroppa. Nel documento si ripercorrono le date della vicenda, dalla presentazione della relazione tecnica nella quale si evidenziavano criticità nel maggio 2019 fino alla decisione del sindaco di chiudere il plesso. «Chiediamo la convocazione del Consiglio comunale ad hoc per conoscere lo stato di vulnerabilità sismica della scuola Marco Polo e le iniziative da porre in essere; chiediamo - si legge - di esplicitare i necessari chiarimenti sul tempo che si è lasciato trascorrere (circa 2 anni) tra l’acquisizione e la conoscenza degli elaborati tecnici, la deliberazione di Giunta del 7 novembre 2019 e l’ordinanza del 14 maggio».



Ieri, intanto, è stata firmata la nuova ordinanza per il trasferimento delle classi terze al Complesso San Benedetto. «Ci stiamo provando - dice il sindaco Santarelli. - Con la Dirigente scolastica sono state analizzate tutte le alternative, comprese le lezioni pomeridiane, risultate impraticabili». Attivo, da domani al 5 giugno, dalle 7 alle 17, dal lunedì al sabato, in piazza Altini, avanti al San Benedetto, il divieto di sosta. Sono esclusi i mezzi autorizzati. Sulla vicenda ribadisce il sindaco Santarelli: «Quello che è accaduto è di una gravità inaudita: i tecnici responsabili del procedimento, consapevoli di avere tra le mani una relazione che avrebbe richiesto l’immediata chiusura della scuola, si sono limitati a proporre alla Giunta l’avvio dell’iter per la progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento sismico. Sulla Marco Polo c’è uno studio analogo del 2007».

© RIPRODUZIONE RISERVATA