Scontro frontale in galleria tra un'auto e un mezzo pesante: ferita una donna

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.10 sulla SS76 nei pressi di Borgo Tufico, all'interno della galleria Fossato di Vico per un incidente tra un'autovettura ed un mezzo pesante. Per cause in fase di accertamento i due veicoli si sono scontrati frontalmente. La squadra di Fabriano intervenuta in collaborazione con la squadra del distaccamento di Gaifana ha prestato soccorso alla conducente dell'autovettura, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 presenti che hanno provveduto ad accompagnarla successivamente al Pronto soccorso dell'ospedale di Fabriano. Le due squadre hanno poi messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.

