Frontale tra due auto Una si ribalta, portati in ospedale i conducenti

FABRIANO - Questa mattina intorno alle 6 i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano località Camaiano Sp Montecucco direzione Sassoferrato per un incidente strdale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente, di cui una si rovesciava. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco i due conducenti sono stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Fabriano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture incidentate.