Fabriano, scontro col mezzo agricolo: il camion in mezzo alla strada manda in tilt il traffico

FABRIANO - Traffico deviato e rallentato questa mattina a partire dalle 7 in zona Borgo a causa di un incidente. Secondo le prime ricostruzioni un trattore avrebbe urtato con uno strumento agricolo a rimorchio un camion telonato che stava uscendo da una traversa di viale Martiri della libertà.

L’incidente non ha provocato feriti, con i due conducenti illesi, ma pensati disagi alla circolazione con il mezzo pesante ad occupare metà della corsia che porta verso il ponte del Borgo. Danni al motore del camion, colpito con il rimorchio del trattore in zona frontale. Impossibile spostarlo dal centro della strada, per questo è stato chiamato un mezzo di soccorso da fuori città per rimuoverlo. Il mezzo è stato poi spostato e la circolazione è ripresa normalmente intorno alle ore 12. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Fabriano supportati dalla polizia locale per la gestione del traffico.

