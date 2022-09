Esce di casa per un'escursione sui monti, sparisce nel nulla: scattano le ricerche per un 32enne

FABRIANO – E' uscito di casa questa mattina per fare un'escursione sui monti ed è sparito nel nulla. Sono in corso le ricerche di un 32enne fabrianese: a dare l'allarme sono stati i genitori che, attorno alle 19, non vedendo tornare il figlio a casa, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Subito si è messa in moto la task force dei soccorsi nella zona di Vetralla, a Fabriano: qui è stata trovata l'auto del giovane. Ma di lui, nessuna traccia. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Fabriano, con i cinofili e gli specialisti del Tas, il servizio di Topografia applicata al soccorso, oltre ai carabinieri.