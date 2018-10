Scapolo 80enne a giudizio per stalking: «Tormentava una donna sposata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Lei, 68 anni, felicemente sposata. Lui, scapolo 80enne. Si incontrano e scambiano due parole, nulla di più. Quel semplice contatto per la donna non ha alcun significato. Per l’uomo, invece, diventa una vera e propria ossessione. Che lo porta, secondo l’accusa mossa dalla procura dorica, a perseguitare quella persona che sarebbe poi diventata l’oggetto del suo desiderio. L’incubo vissuto dalla donna, pensionata, avrebbe preso corpo con telefonate a tutte le ore del giorno, pedinamenti e appostamenti sotto casa.