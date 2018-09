Sbloccati i fondi per la Statale 76: i cantieri possono andare avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Sbloccati i fondi per la SS 76. L’annuncio ieri nel corso di un incontro in Municipio a Fabriano alla presenza dei vertici Quadrilatero con l’amministratore, Guido Perosino e i sindaci della zona. I cantieri, in attesa della riunione del Cipe a Roma, quindi, possono andare avanti e il rischio incompiuta sembra più lontano. All’incontro hanno preso parte i primi cittadini di Fabriano, Genga, Serra San Quirico, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Muccia e un assessore del Comune di Matelica. In primo piano il raddoppio della Statale 76 e della Pedemontana Fabriano-Muccia.