Sbanda con l'auto, abbatte un palo e danneggia altre due macchine

FABRIANO - Brutta avventura per una 60enne fabrianese, protagonista di un incidente stradale poco prima delle ore 13 lungo viale IV Novembre. Mentre stava percorrendo il viale in direzione stazione (per cause in fase di accertamento) ha perso il controllo della sua autovettura andando ad abbattere un palo della luce. Nell’impatto la plafoniera del palo ha leggermente danneggiato una seconda vettura proveniente dalla direzione opposta. Colpita anche una terza macchina parcheggiata nei pressi del luogo dell’incidente. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso del Profili. La donna è rimasta sempre cosciente e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.