FABRIANO - Tre incidenti stradali in poche ore a Fabriano e nel comprensorio. In tutti e tre gli episodi i conducenti dei mezzi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: in un caso l’automobilista aveva un tasso alcolemico oltre cinque volte quanto consentito dall’attuale normativa in vigore. Tre denunce, quindi, e altrettanti patenti ritirate e macchine, sottoposte a fermo amministrativo.

I carabinieri della Compagnia di Fabriano consigliano «di evitare comportamenti pericolosi alla guida, sia per sé stessi che per gli altri, viste anche le condizioni meteo che impongono maggiore attenzione» e invitano tutti «al preciso rispetto del Codice della strada».



I controlli



I controlli, infatti, avvengono con cadenza quotidiana per tutelare sia gli automobilisti che i pedoni. Non passano settimane, purtroppo, senza sanzioni da parte dei militari per coloro che si mettono alla guida dopo aver bevuto troppo. Quanto successo nelle ultime 48 ore è la prova di quanto sia difficile non mettersi al volante dopo aver alzato troppo il gomito. Nel dettaglio sono tre gli interventi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, in tutto il territorio di riferimento. Nella prima situazione il Nucleo Radiomobile è intervenuto ad Arcevia per un tamponamento, con danni ai mezzi, ma senza feriti. Un 40enne, del posto, alla guida dell’auto che ha provocato il sinistro, è stato sottoposto a controllo con etilometro. Valore superiore a 0.8 g/l.

Nel secondo caso, lungo la provinciale, tra Fabriano e Sassoferrato, è intervenuta la pattuglia della stazione di Cerreto D’Esi che si trovava in zona per una serie di controlli potenziati contro i furti che tanto preoccupano i cittadini. Anche qui incidente senza feriti, ma solo danni alla carrozzeria. Il conducente che ha provocato il tamponamento, un 30enne residente a Fabriano, nato nell’Est Europa, aveva un tasso alcolemico di oltre 2.7 g/l, quindi oltre cinque volte il consentito dalla legge. A San Vittore di Genga, infine, la terza chiamata in poche ore.

I militari della stazione locale sono intervenuti, infatti, a seguito di un incidente. Protagonista una conducente 40enne del posto: all’accertamento dell’etilometro è risultata positiva con un valore superiore a 1.6 g/l. Per tutti e tre gli automobilisti patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza, sequestro amministrativo del mezzo e autorità giudiziaria e amministrativa avvisata. I carabinieri della Compagnia di Fabriano si appellano alla popolazione e chiedono il rispetto del Codice della strada e maggiore prudenza alla guida viste le condizioni meteo.

Anche ieri, infatti, è caduta la neve nei monti dell’entroterra con la colonnina di mercurio poco sopra lo zero. A Poggio San Romualdo, quasi mille metri di altitudine, c’erano circa 20 centimetri di neve. Mezzi in azione, strade accessibili, ma con termiche e catene a bordo. Numerose le famiglie che ieri sono salite con i bambini per trascorrere il sabato sulla neve. Ricordiamo che sono in corso anche controlli da parte dei carabinieri sul corretto utilizzo relativamente a pneumatici invernali e catene di supporto.