FABRIANO - Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha legittimato la chiusura, del 2019, del punto nascita dell’ospedale Profili di Fabriano, la sindaca, Daniela Ghergo, non si arrende: «Chiederemo a Regione e Ast di rivalutare la decisione assunta in modo da garantire ai nostri cittadini gli stessi diritti di quelli che vivono sulla costa: è inaccettabile che nessuno dei punti nascita delle Marche sia in fascia interna. È necessaria una assunzione di responsabilità da parte di tutti».

APPROFONDIMENTI RICORSO BOCCIATO Addio al punto nascita di Fabriano: verdetto definitivo del Consiglio di Stato. La Ghergo: «Nelle aree interne solo il diritto di morire»

Sos in reparto

Secondo la prima cittadina «non sono state fatte valere le peculiarità di questo territorio». C’è amaro in bocca per una questione che va avanti da ormai cinque anni e che, a cascata, ha portato anche all’impoverimento del reparto di Pediatria diventato ambulatoriale. Un torto, la chiusura della sala parto che, secondo la sindaca, ha contribuito a determinare «uno spopolamento sempre crescente, dovuto anche a scelte politiche scellerate che hanno privato le aree interne di servizi». Ci sono, infatti, coppie che scelgono città dove sono più garantiti i servizi alla maternità e all’infanzia con una mobilità passiva verso l’Umbria. «In questo modo la nostra regione si impoverisce di risorse economiche andando a pagare un’altra regione e disperdendo risorse per qualcosa che potrebbe essere svolto nel nostro territorio».

I diritti

Ghergo conferma: «Persisteremo nel sollecitare le istituzioni di governo regionale e nazionale e gli enti preposti, affinché vengano considerate le peculiarità delle aree interne e i diritti dei cittadini che vi risiedono, che non possono essere privati di servizi fondamentali e imprescindibili. E il Punto Nascita lo è». La sentenza è stata commentata anche dal Comitato nato in difesa dell’ospedale. «Alla luce di questa nuova “pietra tombale” è del tutto evidente che ciò che è accaduto e che sta continuando a succedere al Profili rappresenta un netto fallimento della politica che ha abdicato al proprio ruolo costringendo ad adire le vie legali. È arrivato il momento - riferisce Katia Silvestrini - in cui la “buona politica”, attraverso la conferenza dei Sindaci del territorio, collabori con la Regione alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che sia in grado di superare la decisione del Consiglio di Stato e faccia valere con forza e determinazione i diritti e le peculiarità del comprensorio fabrianese». Il Comitato si batte per la riapertura h24 di pediatria (nel distretto risiedono circa 8mila bambini) e per il potenziamento di personale di tutto l’ospedale chiedendo poi la creazione di un’Area Vasta Montana.

L’ingiustizia

Anche Codici Marche Odv, Centro per i Diritti del Cittadino, ha considerato la decisione del Consiglio di Stato «profondamente ingiusta e lesiva dei diritti dei cittadini delle aree interne». La sentenza «è un esempio chiaro di come si subordinano la salute e il benessere delle puerpere e dei neonati a mere considerazioni mercantilistiche e ignora le reali esigenze del territorio» dichiara il segretario, Massimo Guido Conte che ricorda: «A pagare le conseguenze sono unicamente i cittadini di queste zone che si vedono privati di un presidio necessario e insostituibile».