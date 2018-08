La comunità piange Gerini Fu il re delle notti magiche Oggi pomeriggio i funerali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - È morto, a 90 anni, Mario Gerini, il re delle notti magiche di Fabriano. Per più di un quarto di secolo, fino agli anni 2000, è stato lo storico gestore della discoteca San Cassiano situata a due passi da Melano. Intere generazioni di giovani sono cresciute in questa località, tra la sorgente d’acqua e l’abbazia. In mezzo ai prati sorge, infatti, lo storico ristorante meta di pranzi e pic nic dei fabrianesi e la discoteca amata da tutti gli adolescenti.