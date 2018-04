Saltano la scuola e passeggiano in centro Uno getta la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Invece di andare a scuola, quattro studenti, due maggiorenni e due minorenni, tra i 17 e i 19 anni, hanno preferito passeggiare per le vie di Fabriano, ma quando si sono imbattuti nel controllo dei carabinieri hanno perso la calma e uno di loro ha gettato a terra una dose di marijuana sperando di farla franca. Il proprietario di quel grammo di droga, un 18enne del posto, è stato segnalato alla prefettura come assuntore.Stessa cosa per un 20enne di Cerreto d’Esi che pescava in un laghetto della zona: i militari lo monitoravano a distanza e quando si è accorto della loro presenza ha buttato la dose di marijuana nel prato: la droga è stata sequestrata e anche lui segnalato come assuntore. È il bilancio dei controlli dei militari della compagnia di Fabriano che, negli ultimi giorni, hanno sorpreso due consumatori con la marijuana nascosta nei vestiti.Il primo fatto è accaduto giovedì alle 8,30 in via Veneto, poco lontano da piazzale Matteotti, a Fabriano. Mentre passeggiavano, alla vista della pattuglia del nucleo Radiomobile, uno di loro ha gettato a terra un involucro con un grammo di marijuana. I militari hanno rinvenuto la dose e segnalato il giovane come assuntore. Non è stato facile per le forze dell’ordine risalire al proprietario della droga che, alla fine, ha ammesso di averla comprata, il giorno prima, a Fabriano. Il sospetto è che anche gli altri siano consumatori di droga. Venerdì sera, un ventenne di Cerreto d’Esi, si trovava in un laghetto della zona e alla vista dei carabinieri, ha buttato un involucro con un grammo di marijuana. La droga è stata recuperata subito dai militari. Il giovane è stato segnalato. Sono in corso ulteriori accertamenti. Prosegue, senza sosta, la lotta agli stupefacenti messa in atto dai carabinieri: tre settimane fa un meccanico della zona è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. In casa, tra le pentole, aveva nascosto 16 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.