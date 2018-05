Salta il vertice tra Whirlpool e sindacati: a Melano 4 giorni di cassa integrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ennesimo rinvio del vertice territoriale tra Whirlpool e sindacati: cresce l’ansia tra i dipendenti. E il calo produttivo che in questa fase sta caratterizzando lo stabilimento di Melano non contribuisce certo a portare maggiore serenità nelle maestranze. Sono le ultime due note negative della vertenza relativa la multinazionale statunitense, che sta portando avanti, non senza fatica, l’integrazione con Indesit.Il nuovo slittamento del confronto territoriale non compromette chissà cosa, ma il fatto che l’appuntamento sia stato già spostato finora varie volte non può non generare qualche preoccupazione nei lavoratori e nelle parti sociali. L’incontro, che avrebbe dovuto tenersi ieri l’altro, è stato posticipato al 24 maggio (alle 10 con gli impiegati, a seguire con gli operai del mega impianto di Melano), la settimana successiva al vertice nazionale previsto il 17 maggio al ministero dello Sviluppo economico.«Dopo la riunione al Mise, avremo un quadro più completo della situazione - sottolineano le organizzazioni sindacali - ma non possiamo fare a meno di rilevare che il confronto territoriale è slittato troppe volte. Si tratta di un confronto importante, nel corso del quale è necessario che l’azienda chiarisca quali azioni intende mettere in campo per garantire alle sedi impiegatizie di Fabriano e al sito produttivo di Melano quella prospettiva di lungo periodo prevista dal piano di riorganizzazione». Proprio la fabbrica di Melano, rinnovata e potenziata tanto da costituire attualmente il maggior polo produttore di piani cottura a gas ed elettrici di Whirlpool per l’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa), sta attraversando un momento difficile, se si considera che in questo mese, tanto per fare un esempio, si osserveranno quattro giornate di cassa integrazione.Dopo il fermo del 2 maggio, non si lavorerà il 14 maggio, mentre il 15 e il 25 maggio l’impianto sarà attivo per metà del potenziale. «In questo mese - spiega il segretario provinciale della Fim Massimo Bellucci - si produrranno 170-175.000 pezzi contro i 180.000 ipotizzati, ma si è in linea con il periodo poco felice che sta contraddistinguendo il mercato degli elettrodomestici».