Rumori sospetti mentre guarda la tv: si affaccia e sorprende i ladri acrobati

FABRIANO - Un sessantenne di Fabriano guarda la tv, sente strani rumori, si affaccia e trova un ladro acrobata che stava forzando la finestra della camera al secondo piano di un palazzo e uno che si stava arrampicando sulla grondaia per raggiungere il balcone. Ha iniziato a urlare e a dir loro «Cosa state facendo? Via da qui!» e li ha messi in fuga. Paura in via Bellocchi, quartiere Santa Maria di Fabriano, quando, martedì sera, poco dopo l’ora di cena, due topi d’appartamento più uno che attendeva in macchina, ha preso di mira l’appartamento situato al secondo piano di una palazzina dando per scontato che in quell’ora non ci fosse nessuno all’interno.Peccato, però, che l’uomo che vive solo da anni, pur stando concentrato sul divano davanti alla tv ha percepito strani rumori provenire dalla grondaia condominiale e, armato di coraggio, si è affacciato per controllare la situazione e ha mandato all’aria il piano. Il furto è stato sventato dal sessantenne che ha poi chiamato le forze dell’ordine. Della banda, però, nessuna traccia. Molto probabile che abbia preso lo svincolo Fabriano Est della SS76 a pochi chilometri da via Bellocchi per andare a tentare un furto in un’altra città. C’è paura nel popoloso quartiere dove da tempo i residenti chiedono l’installazione delle telecamere di sicurezza e più controlli nelle ore serali. Gli abitanti della zona chiedono anche di potenziare l’illuminazione visto che la settimana scorsa, nella vicina via Broganelli, un 46enne è stato investito.L’automobilista alla guida dell’utilitaria che ha scaraventato l’uomo a terra ha dichiarato alla polizia locale di non averlo visto mentre attraversava la strada e ha dato la colpa anche alla scarsa illuminazione lungo la via. Quello di martedì è solo l’ultimo furto avvenuto in città. Il giorno prima, infatti, i ladri sono riusciti ad entrare in un appartamento al terzo piano di un palazzo che si trova in via Lamberto Corsi, sempre quartiere Santa Maria. Qui, vista l’assenza dei proprietari che si trovavano fuori casa per lavoro, hanno potuto asportare oro e denaro contante per un bottino complessivo di 2mila euro. Poi sono scesi in garage sperando di riuscire a portare via anche l’automobile. Non ce l’hanno fatta perché marito e moglie avevano chiuso a chiave l’auto e non avevano lasciato le chiavi nella stanza. Sono così fuggiti accontentandosi, si fa per dire, di gioielli e banconote per circa 2mila euro. All’ora di cena, quando i proprietari sono tornati a casa, la triste sorpresa.