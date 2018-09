Gli rubano le zucche ornamentali: «Tenetele nascoste, ho molti amici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Rubate a Paterno, piccola frazione del Fabrianese, una decina di rare zucche ornamentali custodite nel cortile di un’abitazione privata. La rabbia del proprietario di casa, Fabrizio Moscè, che ha lanciato l’allarme sui social network. «Ce l’ho con te che ti sei introdotto illegalmente nella nostra proprietà ed hai rubato queste zucche ornamentali che ho coltivato e annaffiato tutta l’estate. Sappi che le zucche te le avrei regalate e spiegato anche come essiccarle, perché con la tua ignoranza finirai per farle marcire. E mi raccomando le zucche tienile nascoste e non farle vedere: ho un sacco di amici e siamo veramente in pochi a coltivarle». Il messaggio pubblicato su Facebook da Moscè. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi.