Fabriano: rubano rame all’ex ateneo, denunciati tre pregiudicati

FABRIANO - Tre denunce della Polizia per furto aggravato, danneggiamenti e violazione di domicilio per tre persone della zona che, nei giorni scorsi, hanno cercato di rubare rame all’interno dello stabile dell’UniFabriano di via don Riganelli. Sono tre pregiudicati per reati contro il patrimonio che avevano preparato il blitz per il primo novembre. Di giorno si sono introdotti all’interno dello stabile dell’ex università e si sono ingegnati per smontare una serie di grondaie in rame per trafugarle.

Sono stati notati, però, da un cittadino che ha contattato il 113. I tre sono stati intercettati e bloccati poco dopo da una pattuglia in borghese del Commissariato mentre circolavano a bordo di un’auto. Oltre a pinze per il taglio del rame, i poliziotti hanno notato che sulle mani di due degli occupanti erano presenti ferite compatibili con l’attività di taglio del materiale. «Un ulteriore segnale – dice il commissario Capo, Fabio Mazza - dell’instancabile attività sul territorio dei poliziotti a tutela della collettività». In occasione del ponte dei Santi ci sono stati controlli straordinari anche nei principali centri di aggregazione giovanile, a discoteche e presso molti bar del centro senza riscontrare irregolarità.

