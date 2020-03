Ruba un cellulare in discoteca, localizzato e preso: 27enne nei guai

FABRIANO - Un fabrianese di 27 anni è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Fabriano. Sabato notte una ragazza del posto di 22 anni si reca in discoteca e, al momento di andar via, appoggia il cellulare su un bancone, per mettersi il giacchetto. Ignoti l’hanno rubato in un attimo. Grazie al localizzatore inserito, alcune ore dopo, i carabinieri riescono a fermare una macchina a bordo del quale c’era il 27enne che aveva il telefono in tasca. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione.

