Sfida a pugni tra Fabriano e Sassoferrato: una decina di giovani rischiano denuncia e Daspo

FABRIANO - Una decina di ragazzi, ventenni, alcuni del posto, altri no, rischiano, in queste ore di essere denunciati per rissa oltra ad altri provvedimenti come il Daspo Urbano. Non si escludono altri reati visto che diversi giovani sono finiti al pronto soccorso. È la prima risposta del Commissariato cittadino alla maxi rissa di venerdì notte quando, improvvisamente, dopo un antipasto iniziato la notte precedente, due grossi gruppi di ragazzi, pare uno residente a Fabriano e uno a Sassoferrato, hanno iniziato a litigare con tavoli e sedie lanciati addosso agli altri. I primi soggetti sono stati già identificati con la sfilata di diversi maggiorenni, presso gli uffici della polizia, in via Dante, davanti al commissario Moira Pallucchi. I poliziotti sono stati impegnati a visionare i numerosi filmati di chi è stato presente alle due risse tra giovani avvenute presso lo “Chalet” dei giardini pubblici Regina Margherita di Fabriano. Da quanto stanno ricostruendo le risse del 23 e 24 giugno scorsi sarebbero collegate, una sorta di primo e secondo tempo.

