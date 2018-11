Rissa in un locale: tunisino ubriaco prende a pugni un poliziotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Rissa in un locale del centro storico, intervengono gli agenti del commissariato di Fabriano accolti da calci e spintoni. Un poliziotto, quando stava per rientrare in centrale in via Dante, con l’autore della parapiglia, è stato raggiunto da un pugno allo zigomo destro. L’autore dell’aggressione, un tunisino di 25 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Al Profili, dopo essere stato visitato dai sanitari, si è rifiutato di sottoporsi agli esami per accertare il grado di alcol e droga nel sangue. Poi, improvvisamente, ha sferrato un pugno all’altezza dello zigomo destro del capo pattuglia in servizio, procurandogli una ferita che è stata giudicata guaribile con 5 giorni di prognosi dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Profili.