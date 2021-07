Maxi rissa alla festa di compleanno, volano sassi e bottiglie: otto feriti e tredici denunciati dai 17 ai 30 anni

FABRIANO - Festa di compleanno con rissa e feriti. Una ricorrenza con una conclusione che non ti aspetti. Le indagini delle forze dell’ordine hanno permesso di denunciare tredici giovani per rissa aggravata e lesioni personali. La baraonda sarebbe scoppiata a causa dell’appropriazione momentanea di un cellulare da parte di alcuni invitati alla festa. Al termine degli accertamenti della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Fabriano sono stati denunciati in 13, dai 17 ai 30 anni circa.

I fatti sono accaduti nella serata di lunedì 14 giugno nel corso di una festa di compleanno nei locali della struttura ricettiva Villa Panorama, in città, a cui hanno preso parte a una violenta rissa nella quale diversi di loro sono rimasti feriti.

L’allarme

Alcuni invitati hanno allertato le forze dell’ordine, nel luogo della segnalazione si sono precipitati sia la polizia che i carabinieri, oltre alla polizia locale. Oltre alla rissa, con feriti, sono stati danneggiati arredi della villa, suppellettili e veicoli in sosta, anche attraverso il lancio di sassi e bottiglie. Tra i giovani feriti, almeno 8, i più gravi sono risultati un ragazzo italiano di 19 anni con varie contusioni, ferite da taglio e lacero contuse agli arti e una frattura di una mano, e un ragazzo di nazionalità albanese con frattura al naso ed escoriazioni in varie parti del corpo.

Le cure

Per tutti la prognosi non ha superato i 25 giorni, dopo essere stati curati dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale Profili. «Grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale di Fabriano, che da sempre cooperano per garantire, insieme, l’ordine e la sicurezza pubblica di questo territorio, l’intervento nel luogo della rissa è stato tempestivo ed efficace ed ha consentito di evitare sia la prosecuzione degli scontri sia la rapida identificazione di tutte le persone presenti» si legge in una nota diffusa ieri dagli uffici del Commissariato di Fabriano. Proprio con il coordinamento della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato, le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica dei fatti individuandone i 13 responsabili che sono stati tutti denunciati.

