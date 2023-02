FABRIANO Al via un concorso di progettazione per riqualificare cinque punti storici della città della carta. I vincitori vedranno poi la loro idea diventare realtà. Per loro anche un premio in denaro. E’ il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, a presentare questa iniziativa che parte adesso grazie alla partecipazione dell’Ente al “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” che ha permesso di ottenere un fondo di 98mila euro da destinare alla creazione di un parco progetti aggiornato.

I bandi

Il Comune ha già emesso cinque diversi bandi per raccogliere idee e proposte progettuali che riguardano i luoghi simbolo della città: Palazzo Chiavelli, Parco del fiume Giano e ponte San Lorenzo, immobile di via Petrarca, complesso San Francesco e frazione Cacciano. Poi se si riusciranno a vincere bandi questi progetti non resteranno sulla carta. «Con la pubblicazione del concorso di progettazione dell’importo complessivo di circa 3 milioni di euro – dice il sindaco, Daniela Ghergo - chiamiamo a raccolta competenze professionali che possano aiutarci con le loro proposte a realizzare delle opere fortemente migliorative della città. Sono interventi che spaziano dall’aspetto turistico-culturale-ambientale alla rigenerazione urbana finalizzata a nuovi servizi. L’obiettivo è rendere Fabriano ancora più bella, accogliente e attrattiva». Si potrà partecipare fino al 31 maggio. L’Amministrazione comunale ha optato per il concorso di progettazione in forma aperta, anonima e in due passi: il primo per raccogliere idee progettuali con la selezione, senza formazione di graduatorie, delle migliori tre proposte ideative per ciascun intervento, e il secondo per l’elaborazione di progetti di fattibilità tecnico-economica riservato alle tre proposte già selezionate. La valutazione spetterà ad una Commissione, che verrà nominata a breve, che formulerà la graduatoria individuando la proposta progettuale vincitrice per ciascun intervento. Ai progetti che vinceranno saranno riconosciuti dei premi in denaro (1° premio: 5.377 euro; 2° premio 2mila euro, 3° premio mille euro), oltre al compenso per la progettazione degli interventi. I riflettori, quindi si accendono sul riallestimento di Palazzo Chiavelli (inagibile dal sisma 2016), sulla valorizzazione del Parco sul fiume Giano e il restauro dell’antichissimo ponte San Lorenzo, sulla demolizione e ricostruzione dell’immobile di via Petrarca da destinare ad asilo nido, sulla valorizzazione della frazione di Cacciano con la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra la strada provinciale e il paese famoso per i murales e sul recupero funzionale di un’area del complesso San Francesco in centro.

L’opportunità

«Fin da subito ci siamo posti il problema di come rafforzare la capacità progettuale del Comune - dichiara l’Assessore a Bilancio e Progettualità, Pietro Marcolini - ricercando risorse e opportunità. Con l’attivazione del Fondo per la progettazione possiamo dotarci di un parco progetti innovativo che ci consentirà di essere pronti non appena usciranno bandi adatti agli interventi che vogliamo realizzare. È un’opportunità per i professionisti ai quali ci rivolgiamo perché partecipino con interesse e creatività per migliorare la nostra città».