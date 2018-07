Rinviato il Consiglio sulla sanità: «La Regione non è disponibile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Il consiglio comunale aperto su diritto alla salute, sanità e ospedale Profili convocato per il 3 agosto è stato posticipato a settembre. Polemiche politiche per una decisione, presa dal presidente del consiglio di Palazzo del Podestà, Giuseppina Tobaldi, che spiega di aver avuto «un contatto telefonico con la segreteria del dottor Volpini, che mi ha comunicato l’indisponibilità del presidente della commissione regionale in materia di sanità e del governatore Ceriscioli a partecipare alla seduta. Ritenendo importante la loro presenza - spiega Tobaldi - ho accettato di posticipare il tutto ai primi di settembre. Con altrettanta chiarezza e trasparenza e nella consapevolezza che di fronte alla cittadinanza ho la responsabilità di mantenere l’impegno preso, ho chiesto che mi venga inviata una mail con la quale Ceriscioli e Volpini chiedono il posticipo della data, si impegnino ad essere presenti, e indichino una o più date utili».Di parere diverso Andrea Giombi, consigliere Fabriano Progressista, che aveva presentato richiesta di un consiglio comunale straordinario da convocare entro 20 giorni. «Ho il chiaro sospetto – denuncia - che al Movimento 5 stelle non interessi nulla della sanità, interessa solo lo scarica barile con Ceriscioli. Martedì, di fatto, il gruppo ha impedito che si svolgesse la commissione sanità; ieri il rinvio del Consiglio comunale. Prima di confrontarci con la Regione abbiamo necessità estrema di redigere la nostra posizione condivisa a livello comunale per chiedere di ridefinire le Aree Vaste». Giombi evidenzia anche che «il rinvio non è ammissibile dal momento che la Presidente è tenuta a convocarlo ugualmente, entro il 9 agosto, considerata la richiesta protocollata dalle opposizioni in data 19 luglio».Martedì pomeriggio si sarebbe dovuta tenere la Commissione Sanità per redigere un documento condiviso dalle forze politiche consiliari da presentare al Consiglio il 3 agosto.«Senza aver dato il consenso in qualità di Presidente della Commissione - rincara Giombi - la maggioranza ha imposto che si tenesse la commissione “Area Economico Finanziaria” da doversi discutere con priorità rispetto alla commissione sanità, convocata nei tempi e nei modi dovuti, rinviando la discussione sull’ospedale alla fine. Avevo dato l’assenso a che si discutesse congiuntamente le commissioni Sanità e Area Tecnica solo per il fatto che questa aveva un unico punto all’ordine del giorno e per risparmiare gettoni di presenza. Tale scelta ha testimoniato l’indifferenza più totale. Da sottolineare l’assenza della Giunta. Per questo come Presidente della Commissione Sanità, mi sono trovato costretto ad abbandonare l’aula per dissociarmi dal comportamento anti democratico della maggioranza».