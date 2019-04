Scarica rifiuti in mezzo alla natura: â€‹beccato dalle foto-trappole e multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Lotta ai furbetti dei rifiuti che inquinano. Grazie alle foto-trappola è stato identificato un uomo del posto che aveva abbandonato una serie di rifiuti ingombranti in mezzo alla natura non lontano dall’incrocio che conduce a Nebbiano. Per lui è scattata una multa da 600 euro. L’uomo, infatti, ha raggiunto la Pedemontana Fabriano-Sassoferrato, la strada incompiuta da quasi mezzo secolo, per disfarsi di materiale ingombrante invece che smaltirlo correttamente al centro rifiuti di via Bachelet. Il suo gesto non proprio civile non è rimasto impunito. Infatti gli è stata recapitata a casa una multa da 600 euro. La contravvenzione è stata comminata dai vigili urbani di Fabriano dopo aver visionato le immagini scattate dalle foto-trappola che sono state posizionate in molti punti della città della carta.