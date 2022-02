Passa in auto e lancia i rifiuti sotto un ponte: beccato il furbetto, la multa può arrivare a 3mila euro

FABRIANO - Passa in auto e lancia i rifiuti domestici a bordo strada sotto un ponte: beccato il furbetto, la multa può arrivare anche a 3mila euro. È successo a Fabriano, dove i Carabinieri Forestali, a seguito di specifica attività d’indagine, hanno individuato e sanzionato un cittadino fabrianese resosi responsabile dell’abbandono di alcuni sacchi di rifiuti urbani lungo via Serraloggia, alla periferia della “città della carta”. In più occasioni, aveva gettato i sacchi contenenti i propri rifiuti domestici al disotto di un ponte, nella prima periferia della città, mentre transitava in auto in pieno giorno. I Carabinieri Forestali hanno rinvenuto diversi indizi grazie ai quali, attraverso successivi accertamenti, sono potuti risalire al responsabile, al quale è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 300 a 3000 euro per abbandono di rifiuti non pericolosi, oltre all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Il tutto è stato possibile grazie anche all’alto senso civico di alcuni cittadini, i quali dopo aver visto la scena, hanno segnalato il fatto.

