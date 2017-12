Nessuna notizia da ieri sera Scattate le ricerche per una ragazza di 34 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Mobilitato tutto il comprensorio per le ricerche di una ragazza di 34 anni a Poggio San Romualdo. gli operatori della comunità dove viveva la giovane non hanno nessuna notizia della giovane da ieri sera, attivate in mattinata le ricerche. L'hanno attesa ieri sera e sono cominciate le prime preoccupazioni, nessuna notizia anche all'alba e allora è scattato l'allarme. In azione oltre ai vigili del fuoco anche l'elicottero di Pescara, i carabinieri e le le squadre di protezione civile che stanno perlustrando tutta la zona.