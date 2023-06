Rapina in tabaccheria a Fabriano: pistola in pugno portano via l'incasso della giornata. Il titolare: «Ho temuto per mia sorella»

FABRIANO - Incubo a Fabriano: due uomini, vestiti di nero, giovani, con accento meridionale, hanno fatto irruzione nella tabaccheria rivendita Sinopoli di via Lamberto Corsi, quartiere Santa Maria. Uno aveva in mano una pistola. Pochi minuti dopo sono fuggiti con un motorino. E adesso è caccia ai banditi che hanno terrorizzato la sorella del titolare, in quel momento nella tabaccheria.

Rapina in tabaccheria, paura a Fabriano

Uno dei due malviventi, raggiunta la cassa, l’ha aperta prendendo 1.200 euro in contanti.

I banditi si sono dati alla fuga in sella a un motorino, facendo perdere in un attimo le proprie tracce. Forse sono saliti a bordo dell’auto di un complice che li stava aspettando in una via secondaria, non troppo lontano. Sotto choc il titolare, Giuseppe Sinopoli: «In quel momento mia sorella Simona era sola in negozio, fortunatamente sta bene, non è stata ferita, anche se la paura è stata tanta. Erano 10 anni che non si verificava una rapina in città» ha commentato ieri mattina il proprietario che si trovava regolarmente al lavoro dietro al bancone della sua attività commerciale.