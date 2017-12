Ragazza compra l'eroina Spacciatore incastrato dalla chat su Whatsapp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ha venduto una dose da un grammo di eroina all'amica poco prima di mettersi alla guida di un'utilitaria, ma sono stati fermati per un normale controllo e sono stati scoperti. Un 24 enne di Fabriano è stato denunciato per spaccio dai carabinieri. A bordo di un’auto c'erano quattro giovani.Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato un grammo di eroina nascosto nella borsa di una ragazza. Sono scattati così ulteriori accertamenti per capire da chi avesse comprato quella dose. I carabinieri hanno sequestrato provvisoriamente tutti e quattro i cellulari del gruppo di amici. Dalle conversazioni whatsapp è emerso che la donna l'aveva acquistata, poche ore prima, proprio dall'amico che viaggiava con lei e che ha ammesso il fatto una volta condotto in caserma. Lui è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti; lei, invece, segnalata alla Prefettura come assuntrice.