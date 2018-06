Astaldi taglia 59 operai I cantieri Quadrilatero a rischio incompiuta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Il Fabrianese potrebbe rimanere isolato dal resto delle Marche, con strade difficili da percorrere, cantieri che limitano la viabilità e che determinano un isolamento sempre maggiore? Il raddoppio della Quadrilatero SS76 tra Serra San Quirico e Fossato di Vico e la Pedemontana Fabriano-Muccia è a rischio incompiuta. A peggiorare la situazione è arrivata ieri la doccia fredda dell’esubero del personale all’Astaldi esecutrice dei lavori del raddoppio della SS76 e della Pedemontana delle Marche: via 59 lavoratori su 147. Per 14 impiegati e 45 operai si apre la strada del licenziamento collettivo. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, rappresentati dai segretari provinciali Daniele Boccetti, Luca Tassi e Andrea Casini lanciano l’allarme: «Il 40% della forza lavoro dichiarata esubero dalla Astaldi. È altissimo il rischio incompiuta per la Pedemontana Fabriano-Muccia, meno probabile, ma non scongiurato, per la 76».Di pensiero diverso Quadrilatero. «È di prossimo avvio, entro l’autunno, il cantiere per la realizzazione del secondo lotto della Pedemontana delle Marche pari a circa 8 chilometri di nuova viabilità da Matelica Nord a Castelraimondo Nord. Il progetto esecutivo è già stato approvato e comunicato all’impresa che realizzerà l’opera per un valore di investimenti pari a 90 milioni già finanziati e una durata di 36 mesi». I rappresentanti sindacali, intanto, hanno proclamato due giorni di mobilitazione e chiesto un incontro urgente con la Astaldi e l’intervento della Regione.