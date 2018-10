Pugni per la fila davanti allo stand 17enne denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Una discussione su chi doveva ordinare il menù per primo è finita male e dalle parole due giovani, uno di 27 e uno di 17, sono passati ai fatti: il primo è finito al pronto soccorso con lo zigomo fratturato, l’altro è stato denunciato per lesioni personali per avergli sferrato un cazzotto al volto. È l’ultima operazione dei carabinieri di Fabriano. Il fatto è accaduto a Ferragosto, presso lo stand gastronomico del Vintage Event di Sassoferrato, ma i militari hanno chiuso il caso solo venerdì quando l’aggressore è stato convocato in caserma e avrebbe ammesso di essere stato l’autore di quella rissa finita male.Stavano facendo entrambi la fila per la cena quando, a seguito di una discussione verbale su chi era arrivato prima e aveva diritto ad ordinare, il clima è degenerato e un giovane di Arcevia si è ritrovato con la frattura dello zigomo. Protagonisti due giovani: un 17enne nato in Tunisia e residente nella città sentina e un 27enne originario di Arcevia. Quest’ultimo è finito all’ospedale Profili: nel corso del diverbio, infatti, è stato raggiunto da un cazzotto al volto.Sul posto i sanitari del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dove è rimasto in osservazione alcuni giorni. Diagnosi: frattura dello zigomo. Prognosi: 30 giorni. Venerdì scorso i carabinieri della stazione locale hanno denunciato il minore per lesioni personali.