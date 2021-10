Nella casa a luci rosse c'è anche la cocaina: oltre alla squillo nei guai anche un uomo

FABRIANO - Blitz dei poliziotti fabrianesi in un appartamento del sesso in centro storico: nei guai due persone che sono state denunciate, in concorso, per detenzione di droga. In quella casa particolare, gli agenti hanno infatti appurato esserci servizio di sesso a pagamento, sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina subito sequestrati. Dopo lunghi servizi di osservazione e diverse segnalazioni su quella “casa squillo”, il Commissariato di Fabriano si è presentato alla porta dello stabile per una perquisizione domiciliare. E’ l’esito dell’ultima operazione della polizia con due deferimenti all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacente in concorso nel corso di una complessa attività di indagine volta alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Protagonisti una donna “squillo” di 30 anni, italiana, di origine sud americana e un 33enne italiano residente in un Comune limitrofo.

APPROFONDIMENTI ANCONA Maxi rissa tra pregiudicati, stangata sul night: chiuso per 20 giorni... ANCONA Azzannata alla mano da un Bulldog per difendere il suo Yorkshire:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA