«Faccio una passeggiata» Professoressa di 62 anni si lancia dal ponte

FABRIANO - E’ uscita di casa per fare un giro e non è più tornata: si è tolta la vita gettandosi dal ponte di viale Stelluti Scala, vicino alla stazione ferroviaria di Fabriano. Il suo corpo è stato ritrovato mercoledì notte a circa 500 metri di distanza, nel fiume Giano dopo alcune ore di lavoro da parte delle forze dell’ordine. Tragedia a Fabriano: una donna di 62 anni, M. L. G., professoressa di Lettere in un istituto superiore della città, è morta dopo un volo dal ponte di circa 15 metri. Era uscita di casa intorno alle ore 21,30 («vado a fare due passi») e alle 23 il marito ha provato a contattarla, ma nulla.A questo punto la decisione di far scattare l’allarme contattando sia i vigili del fuoco che i carabinieri che hanno avviato le ricerche. In piena notte il ritrovamento della borsetta della donna lungo la via e, poco dopo, verso le ore 2, il suo corpo, privo di vita nel letto del fiume Giano. I pompieri hanno raggiunto il punto preciso, hanno recuperato la salma e trasferita all’obitorio dell’ospedale Profili. Da tempo, la donna era malata e seguita dai sanitari, ma i suoi familiari non si aspettavano un gesto del genere così improvviso. Il nullaosta del magistrato è già arrivato, oggi avrà luogo la cremazione. Per volontà della famiglia non verranno affissi manifesti funebri e non si svolgerà il funerale in chiesa