Preso con "caramelle" di hashish, il bilancino e la lista dei clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Nella “bottega” dello spacciatore non c’erano solo 9 dosi di hashish, ma anche un bilancino elettronico, foglietti di cellophane tagliati in modo circolare per confezionare la droga a mò di caramella e la contabilità del lavoro fatto e da fare: un foglietto con nomi e numeri di clienti già riforniti e quelli da raggiungere a breve. Il pusher, un 23enne residente a Fabriano, è stato denunciato dai carabinieri durante un’operazione che si è svolta nei giorni scorsi. Prima è stato perquisito poi insieme al cane Anita i carabinieri sono andati nella sua abitazione. Qui hanno rinvenuto 9 grammi di hashish suddivisi in 9 dosi. La sostanza era nascosta in camera, all'interno di un armadio, sotto una coperta.