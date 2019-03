Si prendono a pugni in centro: â€‹ragazzo scagliato contro una vetrina

di Marco Antonini

FABRIANO - Ancora una notte movimentata in centro storico a Fabriano. Due ragazzi si azzuffano pesantemente in via Cialdini, a due passi da Piazza Garibaldi, e uno dei due giovani va a sbattere contro la vetrata della storica cartoleria Giano, visibilmente scheggiata. Il fatto è accaduto lunedì notte, intorno alle 3. Il titolare del negozio, forse già oggi, consegnerà le registrazioni delle telecamere di sicurezza private che ha installato nell’attività commerciale, alle forze dell’ordine con la speranza che si possa dare un nome agli autori di questo ennesimo danneggiamento.