La posta arriva a singhiozzo Consegna a giorni alterni Disagi per 12 mila utenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Finisce un’altra certezza, quella del postino che arriva tutti i giorni. Ai residenti di tanti piccoli paesi è giunta, nei giorni scorsi, una lettera che comunica il cambiamento della consegna della posta. Da aprile cambia tutto ad Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Mergo, Montecarotto, Ostravetere, Polverigi, Sassoferrato e Serra San Quirico. La posta non verrà consegnata più tutti i giorni lavorativi, ma a giorni alterni: lunedì, mercoledì, venerdì nella prima settimana; martedì e giovedì nella settimana successiva.La novità si inserisce «nel processo di revisione – si legge - volto a rendere sostenibile la fornitura del servizio in un periodo caratterizzato da un trend decrescente dei volumi postali». Il nuovo modello interesserà anche la raccolta degli invii postali dalle cassette d’impostazione nello stesso Comune che verrà effettuata con la medesima frequenza, ma resteranno invariate le modalità di raccolta degli invii postali presso gli Uffici postali del Comune.Per la posta prioritaria c’è una novità, non accolta bene dalla popolazione: le missive urgenti verranno consegnate non entro un giorno lavorativo, ma entro 3. Fermandoci al comprensorio fabrianese i disagi che si potranno creare riguardano 11.769 abitanti, molti dei quali anziani. Un problema, a Genga, che interessa 1.781 residenti distribuiti in 24 piccole località oltre la città principale che ospita l’abbazia di San Vittore e le Grotte di Frasassi perla turistica dell’entroterra. A Sassoferrato, il secondo comune più esteso della provincia di Ancona per superficie territoriale, sono interessate 7.177 persone in 46 località e frazioni. A Serra San Quirico, invece, il provvedimento riguarda 2.811 residenti che vivono tra Serra capoluogo e Serra Stazione e tre frazioni e tre piccole località.