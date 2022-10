FABRIANO - Gli utenti possono tornare a far visita ai propri cari sepolti nel reparto 8 del cimitero di Santa Maria di Fabriano, dopo due anni. Da venerdì scorso si può tornare a pregare e far visita alle tombe dei parenti o amici sepolti nel settore 8 del principale camposanto della città. «E’ un sollievo e un motivo di grande soddisfazione poter annunciare la riapertura ai visitatori del reparto 8 del cimitero di Santa Maria. Questo era l’impegno assunto con i nostri concittadini, quello di consentire ai familiari dei defunti le visite ai propri cari per la ricorrenza del 2 novembre» commenta il sindaco Daniela Ghergo.

Si tratta di un’apertura provvisoria in attesa che i lavori, appena iniziati, siano portati a termine nel 2023. «Ora la messa in sicurezza dell’area da parte della ditta vincitrice dell’appalto consente l’ingresso per le visite - spiega la prima cittadina -. Pensare che i familiari potranno finalmente portare un fiore ai propri cari rende l’Amministrazione orgogliosa del lavoro fatto nei mesi scorsi per mantenere l’impegno, perché il rispetto dei nostri concittadini passa anche dal rispetto che abbiamo nei confronti dei sentimenti di pietà e di affetto verso chi ci ha preceduto e oggi non c’è più». Nelle ultime settimane, infatti, sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Santa Maria. Dopo che il Consorzio di Bonifica ha comunicato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta Lo Pergolo Costruzioni di Matelica, il 19 ottobre, 2 anni e 4 mesi dopo la chiusura, il reparto 8 del cimitero è diventato un cantiere aperto. C’è stato un investimento di circa 170mila euro.

«L’Amministrazione – conclude il sindaco – ha posto tra le priorità più urgenti l’inizio dei lavori per la manutenzione del cimitero di Santa Maria». Tra i tanti che in questi due anni abbondanti hanno sollecitato la riapertura del settore c’è il sindacalista Whirlpool Stefano Balestra che, appena informato, ha subito fatto una visita ai propri cari sepolti in quella porzione di struttura chiusa dal giugno 2020. «Certe fotografie valgono più di mille parole - dice -. Dopo 868 giorni di cancello sbarrato il settore 8 riapre, seppur temporaneamente, per poi eseguire i lavori definitivi. E se è vero che le persone care le portiamo sempre con noi nel nostro cuore, non nego che qualche lacrima di commozione c’è stata. Grazie di cuore – ha scritto Balestra suoi social pubblicando la foto del cancello nuovamente aperto - a chi ha permesso questo passo avanti».

Si prevede, come ogni anno, grande afflusso alla struttura, in vista della festa di Tutti i Santi e della Commemorazione del 2 novembre quando, nella chiesa del cimitero, alle ore 15, sia il primo che il due novembre, è in programma la celebrazione della Santa Messa da parte delle parrocchie della vicaria di Fabriano che si uniranno in preghiera per tutti coloro che non ci sono più.