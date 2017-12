«Per Natale non parti», tiene in ostaggio la colf amante e la chiude in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Festa rovinata per una coppia residente nella periferia di Fabriano: lei vuole trascorrere il Natale in Polonia, sua terra d’origine, lui la chiude a chiave in casa per farle perdere l’aereo ed è stato denunciato dai carabinieri per sequestro di persona. È accaduto nei giorni scorsi nella città della carta. Protagonisti due cinquantenni, lui fabrianese di origine, lei polacca, che non sono riusciti a trovare un accordo su come e dove trascorrere le festività fino a Capodanno.I due si sono innamorati dopo che la donna è entrata a casa sua come colf e badante. Dopo un periodo di corteggiamento lei è andata a vivere a casa di lui. Una convivenza senza problemi. Improvvisamente, però, i due non sono riusciti ad organizzarsi per le feste e hanno litigato. La donna ha detto che le sarebbe piaciuto trascorrere insieme a lui il Natale in Polonia. Qui sarebbero stati ospitati dai parenti di lei. Sono iniziate una serie di discussioni, anche con toni accesi, perché il compagno ha detto no. Per lui le festività andavano trascorse a Fabriano. I due sono andati avanti diversi giorni, ma nulla.Nessuno cedeva di un millimetro e un compromesso non è stato mai trovato. Lunedì scorso, quindi, la donna, determinata ad andare a trovare i suoi cari in Polonia, non si è data per vinta ed ha acquistato il biglietto aereo. Sarebbe partita da Fabriano in treno, poi il volo dall’aeroporto di Roma Fiumicino. La situazione è degenerata. Un’accesa discussione è terminata con la coppia che ha deciso di dormire in camere separate: lei contenta di partire da sola, lui arrabbiato perché la sua compagna non si è arresa e gli avrebbe fatto trascorrere il Natale separati. Pur di non farla partire, a metà notte, l’uomo si è alzato dal letto e ha architettato un piano per farle perdere l’aereo che sarebbe decollato nel pomeriggio.Ha chiuso a chiave la porta d’ingresso ed è tornato nella sua stanza facendo finta di dormire in attesa che la sua compagna si accorgesse di quanto fatto. Senza forzare la porta, infatti, non sarebbe potuta uscire e il volo tanto atteso sarebbe rimasto un sogno. Poco dopo la donna si è alzata. Subito si è accorta che c’era qualcosa fuori posto: le chiavi di casa non erano più sul mobile della sala e il portone d’ingresso era inchiavato. Ha provato a chiedere spiegazioni al compagno, ma da lui nessuna risposta, come se non sapesse nulla. Così, ancor più determinata, ha chiamato i carabinieri di Fabriano per raccontare quanto stava accadendo. Sul posto è arrivata una pattuglia, ma il fidanzato della donna non ha aperto nemmeno ai militari che non si sono scoraggiati. Con una scala, sono saliti fino al secondo piano e scavalcando il balcone sono riuscitiad entrare nell’appartamento grazie alla compagna che ha aperto loro la porta finestra. Così i carabinieri hanno ricostruito tutta la storia e denunciato l’uomo per sequestro di persona. Lei ovviamente andrà in Polonia.