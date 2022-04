Insospettabile 60enne trovato con eroina e cocaina: i poliziotti gli ritirano anche le armi

FABRIANO - Insospettabile 60enne sorpreso con eroina e cocaina: denunciato per spaccio dai poliziotti di Fabriano, che per precauzione gli ritirano anche le armi regolarmente detenute in casa. Sono arrivati a lui monitorando alcune persone dedite al consumo di stupefacenti e, quando l'hanno fermato, ha mostrato un certo nervosismo. Motivato dai quattro involucri con circa 3 grammi di eroina e cocina che gli agenti gli hanno trovato addosso. È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per lui è anche scattata la multa per l'auto senza revisione. Infine poiché risultava titolare di licenza alla detenzione di armi, a scopo cautelativo, gli venivano ritirate sebbene regolarmente denunciate e detenute.

