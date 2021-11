Il fratello lo rimprovera per aver marinato la scuola, lui scappa di casa: 18enne rintracciato dalla polizia

FABRIANO – Si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce dopo un acceso litigio con il fratello maggiore che l'aveva rimproverato per aver marinato la scuola. Sono state ore d'angoscia per i suoi familiari. Ma alla fine la polizia è riuscita a rintracciare il giovane, appena maggiorenne, e a riportarlo a casa. È successo ieri pomeriggio a Fabriano. La volante del Commissariato locale, dopo aver rassicurato, per quanto possibile, la famiglia, si è messa sulle tracce del diciottenne: si temeva potesse compiere qualche sciocchezza, vista la reazione mostrata al culmine della lite e il suo stato di fragilità emotiva. Per fortuna le ricerche, che hanno coinvolto anche i genitori e il fratello del giovane, hanno avuto un epilogo positivo.

