Pipì fuori dalla discoteca: il bisogno impellente gli costa 3mila euro di multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Due persone del posto, uno di 30 e uno di 50 multati: il primo è tornato a casa con una sanzione da 102 euro per ubriachezza molesta, il secondo con una contravvenzione da ben 3.333 euro per aver urinato, in presenza di altri, in prossimità della discoteca “Kajal” di Fabriano. Nel corso dei controlli del weekend, invece, un ragazzo fabrianese di 30 anni è stato trovato nel parcheggio antistante la discoteca “Kajal” di Fabriano in evidente stato di ubriachezza molesta alle 4 di domenica mattina. Per lui sanzione da 102 euro. Multa più salata per un 50enne del posto che, sempre domenica notte, è stato sorpreso mentre urinava, nonostante vi fossero altre persone, nelle immediate vicinanze della stessa discoteca. Per lui una multa da 3.333 euro per atti contrari alla pubblica decenza.