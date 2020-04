Pioppi caduti in mezzo alla strada e altre piante pericolanti: emergenza nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Isono intervenuti ieri sera alle 21,30 a Fabriano in via Monte Cucco per la rimozione di alcuni alberi di pioppo caduti sulla sede stradale probabilmente a causa del maltempo che ha colpito la zona nel pomeriggio. Sul posto la squadra di Fabriano e personale da Ancona con l'autoscala hanno lavorato circa 4 ore per liberare la strada dalle piante che la bloccavano.