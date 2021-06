Coltiva marijuana nell'orto e ha l'hashish in un barattolo in casa: scatta la denuncia

FABRIANO - Quarantenne coltivava marjuana nell’orto di casa. L’uomo è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano che l’hanno segnalato anche come assuntore di sostanze stupefacenti in quanto, all’interno di un barattolo nascosto nel ripostiglio di casa, sono stati rinvenuti dieci grammi di hashish.

Protagonista un 40enne nato in Spagna, residente in una frazione del Comune di Fabriano. Il giovane, nel pomeriggio di martedì, nel corso di un servizio volto alla prevenzione del consumo e dello spaccio di stupefacenti, è stato oggetto di un controllo da parte del personale della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Fabriano. Proprio a seguito di indagini mirate, i poliziotti martedì sono riusciti a risalire a una coltivazione di sostanze stupefacenti. Alcune piante di marjuana, prontamente sequestrate dagli agenti, sono state rinvenute nell’orto dell’abitazione del 40enne. I controlli non si sono fermati qui. La pattuglia, infatti, ha perquisito la sua abitazione. Sono stati rinvenuti in un barattolo in vetro, nascosto nel ripostiglio all’interno dell’edificio, 10 grammi di hashish.

