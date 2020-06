Fabriano piange Falzetti: imprenditore e politico sempre impegnato per la sua città

FABRIANO - È morto venerdì sera a 71 anni Giuseppe Falzetti, per tutta Fabriano “Pino”. Fondatore dell’agenzia “I viaggi del Gentile” con sede presso la stazione ferroviaria, giornalista, per moltissimi anni ha diretto il giornale “Il Progresso”, politico, più volte consigliere comunale, assessore, per breve tempo, nella Giunta Santini, candidato sindaco con lista civica “Fabriano nel cuore” nel 2007. Falzetti era malato, lascia nel dolore la moglie, la figlia, i parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani alle 11, muovendo dall’ospedale Profili, dove è deceduto, per la chiesa Cattedrale. Dopo il rito la sepoltura nel cimitero di Santa Maria. La famiglia non chiede fiori, in segno di lutto, ma offerte all’Airc.

Ex ferroviere e capostazione in pensione, ha seguito e amato, con particolare attenzione, tutto il mondo dei trasporti pubblici difendendo e combattendo per il potenziamento e il mantenimento dei servizi presso la stazione di Fabriano. Proprio qui ha sede l’agenzia “I viaggi del Gentile”. Lo staff lo ricorda così: «Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai spigionato continuerà a sostenerci e a farci andare avanti come avresti voluto Tu. Ti vogliamo ricordare sempre in viaggio, attento e disponibile alle esigenze di chiunque. Una grande persona». Consigliere comunale del Pci, ha dato tanto alla città. Lo storico Galliano Crinella lo descrive come «un uomo limpido, ironico, integro, sincero, in un tempo di voltagabbana e “piegatori”’ di schiena di professione, coerente nei suoi ideali, nella fede politica di famiglia. Una perdita per la città e per il territorio».

Anche il Dopolavoro Ferroviario di Fabriano ringrazia Falzetti. «Lo ricorderemo con orgoglio – dice il presidente, Giancarlo Bonafoni - per i suoi grandi pregi. È stato nostro collega di prestigio come capostazione, si è speso per la collettività. Era di versatile ingegno, donava amicizia a profusione nei vari contesti con le sue simpatiche battute intelligenti coronate dalla sua particolare risata». Anche il sindaco, Gabriele Santarelli, ha diffuso un messaggio di cordoglio. «Fabriano perde un pezzo importante di storia e di umanità. Pino è una di quelle persone per le quali viene da pensare avesse giornate di ben più di 24 ore e ci lascia soprattutto una lezione importante di impegno, partecipazione e presenza al servizio della città». L’imprenditore Francesco Casoli: «Giorno triste per Fabriano che perde un esponente della propria classe dirigente che si è sempre distinto per il suo impegno civile, per le sue battaglie di giustizia sociale e di libertà. Ricordiamo anche suo padre Angelo: la famiglia Falzetti ha dato tanto alla vita repubblicana della nostra città».

