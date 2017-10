Fiume all’asciutto e moria di pesci: e i residenti sono molto preoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Moria di pesci a Valleremita di Fabriano, nel tratto di fiume della piccola frazione. I residenti contattano le forze dell’ordine. «Fino a venerdì scorso nel fiume c’erano sia acqua che pesci. Ora è completamente secco con moria di trote. Come è possibile - si interrogano gli abitanti - che in pochi giorni si sia seccato completamente? Che è successo?». I residenti ipotizzano che la moria sia stata provocata dall’attivazione in un pozzo di pescaggio acqua a monte del paese. «È un danno gravissimo».