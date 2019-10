Fabriano, perde il controllo del mezzo: l'auto finisce in un giardino

FABRIANO - Acrobazia e pericolo. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta questa mattina intorno alle 8,15 in via Saragat per una vettura finita in un giardino. Il conducente, che almeno grazie alle prime informazioni recuperate probabilmente ha perso il controllo del mezzo, era già stato soccorso dal personale del 118. La rimozione dell'auto è stata effettuata dall'autogrù arrivata dalla Sede Centrale di Ancona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA