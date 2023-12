Paura per l'incendio in un'officina a Fabriano: i vigili del fuoco domano le fiamme

FABRIANO - I vigili del fuoco sono interventi questa mattina intorno alle 7,30 a Fabriano per l’incendio presso un’officina di riparazione auto. Sul posto le squadre di Fabriano, Arcevia e personale da Ancona con autobotte hanno spento le fiamme, fatto evacuare il fumo con l'uso di moto ventilatori ed effettuato la messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.