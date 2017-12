Anziano malato scappa di notte e precipita in una scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO Momenti di paura per un’anziana che, improvvisamente, si sveglia e non trova il marito accanto a lei nel letto. Gira in tutte le stanze, ma nulla: dell’uomo, da anni malato di Alzheimer, nessuna traccia.È stato trovato dai carabinieri poco lontano: era caduto in un dirupo per prendere un bastone. È accaduto venerdì notte intorno alle due in un appartamento del quartiere Borgo, lungo la strada che conduce a Cantia. La donna ha allertato i carabinieri di Fabriano che si sono precipitati sul posto. Ha riferito loro che l’uomo, 81 anni, aveva scavalcato una finestra del piano terra per uscire di casa visto che il portone era chiuso a chiave dall’interno. Nel giro di un quarto d’ora è stato ritrovato a un chilometro da casa in ipotermia: la temperatura corporea segnava 31 gradi. Era in pigiama al freddo con la colonnina di mercurio scesa a meno due.L’anziano era caduto in un dirupo di circa 3 metri, ma non riusciva a risalire in strada perché intrappolato nel fango. È stato medicato dai sanitari del 118 che l’hanno accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Profili per accertamenti. Poche ore dopo è stato dimesso in buone condizioni. Alla moglie ha riferito di essere uscito per andare a cercare un bastone da usare come canna visto che voleva andare a pescare al lago. Sospiro di sollievo per la donna che, per un attimo, ha pensato al peggio considerando che il marito indossava solo il pigiama ed era veramente freddo. I carabinieri del Nucleo radiomobile, con abilità, sono riusciti a scandagliare rapidamente la zona, nonostante il buio, e a trovarlo nel giro di poco tempo.