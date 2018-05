Passi avanti Quadrilatero: apre lo svincolo di Albacina sulla Statale 76

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO – Un altro passo avanti per le opere della Quadrilatero: Anas comunica che a partire dalle 7:00 di domani, martedì 22 maggio, la società Quadrilatero Marche-Umbria aprirà al traffico le rampe dello svincolo di Albacina/Borgo Tufico in ingresso direzione Perugia e in uscita per chi proviene da Ancona, sulla strada statale 76 “della Val d’Esino”, nell’ambito dei lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona.“Al contempo – continua la notta di Anas - proseguono gli interventi per la realizzazione degli ultimi due lotti (Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico) di circa 21 km totali, per un investimento di 400 milioni di euro”.