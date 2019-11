Ferì una persona con un fendente e passeggia con il coltello in tasca: 20enne denunciato

FABRIANO - I militari del Nucleo radiomobile hanno fermato per un controllo un 20enne nel quartiere Borgo. Nel corso della perquisizione personale, in via Martiri della Libertà, gli hanno sequestrato un coltello chiudibile con lama di circa 7 centimetri nascosto nella tasca dei pantaloni.

E' stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il giovane è già noto alle forze dell'ordine: mesi fa, nel corso di una rissa, con un coltello ferì lievemente una persona.

