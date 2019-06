Papà Paolo morto a 36 anni in vacanza: il sospetto dell'omicidio colposo

di Marco Antonini

FABRIANO - Fabriano piange la morte di Paolo Paladini, l’operaio di 36 anni, con la passione per le moto, deceduto nella notte tra lunedì e martedì in un. L’uomo, è morto all’isola d’Elba, dove si trovava in vacanza, dopo che il quad sul quale viaggiava insieme ad altre tre persone, si è ribaltato. Sul mezzo c’erano anche due giovani del posto rimasti illesi e il conducente, originario della provincia di Como, che è stato ricoverato in ospedale a Portoferraio con diverse contusioni. La salma è sotto sequestro: accertamenti in corso sul conducente del quad.